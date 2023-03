Neue Lösung für Lebensmittelmarkt

In leicht veränderter Form nimmt das Projekt Nahversorger für Vadrup wieder Fahrt auf. Unter anderem wegen der Kostensteigerungen am bisher geplanten Standort haben die Investoren nun den Raiffeisen-Markt am Bahnhof gekauft und wollen dort den Laden etablieren.

Einige Zeit war es augenscheinlich ruhig geworden, um den Lebensmittelmarkt samt Bäckerei in Vadrup. Doch hinter den Kulissen sind viele Gespräche geführt und Ideen abgewogen worden. Nun ist es offiziell: Der Laden kommt und wird von der Fläche her sogar doppelt so groß, wie eigentlich vorgesehen, aber er wird an anderer Stelle erstellt: Die Investoren Bernd Hugenroth, Henner Riesenbeck und Christian Beuing wollen in den Gebäuden, die bislang von der Raiffeisen am Bahnhof genutzt werden, das Projekt realisieren.