Arbeiten an mehreren Straßen rund um die ehemalige Johanneskirche

In den Randbereichen der Straßen rund um die ehemalige Johanneskirche verteilen die Arbeiter das Material in Handarbeit, ansonsten wird die Schicht mit Hilfe von Spezialmaschinen aufgetragen. Kosten für die Anlieger entstehen nicht.

Eines stellt Tim Jungmann, zuständiger Sachbearbeiter in der Stadtverwaltung, direkt klar: „Es handelt sich am Ende natürlich um keine neue Straße, sondern das Ganze ist vielmehr eine Unterhaltungsmaßnahme.“ Doch genau das soll dazu führen, dass die Anlieger verschiedener Straßen im Bereich rund um die ehemalige Johanneskirche in den nächsten Jahren in Sachen Straßenzustand Ruhe haben. Denn mit einem Kostenaufwand von rund 130 000 Euro saniert die Stadt in diesem Bereich aktuell etwa 13 000 Quadratmeter Oberflächen.