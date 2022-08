Neuer Chefarzt am Rochus-Hospital

Er begann 2013 seine Tätigkeit im St.-Rochus-Hospital Telgte und ist seit 2017 Oberarzt in der Abteilung für Psychosomatik und Psychotherapie, deren Chefarzt Dr. Mathias Staudt nun wurde.

Feierliche Staffelübergabe in der Abteilung für Psychosomatik und Psychotherapie des St.-Rochus-Hospitals: Dr. Mathias Staudt übernahm nun die Position des Chefarztes von Dr. med. Manfred Kolck, der die Abteilung in den vergangenen Jahrzehnten erfolgreich aufgebaut, geführt und altersbedingt abgegeben hatte, teilen die Verantwortlichen in einer Pressenotiz mit.

Dr. Staudt ist Facharzt für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie mit dem Schwerpunkt Verhaltenstherapie. Er verfügt darüber hinaus über Qualifikationen in Klinischer Hypnose, EMDR (besondere Form der Physiotherapie), Mentalisierungsbasierter Therapie sowie Akzeptanz- und Commitment-Therapie. Zudem ist er Dozent bei der Gesellschaft für verhaltenstherapeutische Weiterbildung Münster im Rahmen der Psychotherapeutischen Weiterbildung für Ärzte.

Grußworte

Im Rahmen einer Feierstunde, die mit einem Wortgottesdienst begann, folgten Grußworte von Dr. Daisy Hünefeld, Vorstand der St.- Franziskus-Stiftung Münster, und vom Ärztlichen Direktor, Prof. Dr. Matthias Rothermundt. In den Grußworten wie auch in der Moderation von Geschäftsführer Daniel Freese wurde deutlich, dass man sich freut, mit Dr. Staudt „eine menschlich und fachlich überzeugende Persönlichkeit gewonnen zu haben“, wie es in der Mitteilung weiter heißt.

Dr. Staudt bekräftigte in seiner Ansprache, die psychosomatische und psychotherapeutische Versorgung in der Region auf hohem Niveau nachhaltig weiterzuentwickeln. Er begann 2013 seine Tätigkeit im St.-Rochus-Hospital Telgte und ist seit 2017 Oberarzt in der Abteilung für Psychosomatik und Psychotherapie. Die Verabschiedung des bisherigen Chefarzts Dr. med. Manfred Kolck ist für den 8. November (Dienstag) vorgesehen.