Neuer Stadtrundgang

Mit einer neuen Broschüre haben die Mitarbeiterinnen von Tourismus + Kultur Telgte einen neuen Stadtrundgang entwickelt, der den Blick auf versteckte oder in Vergessenheit geratene Denkmäler lenkt. Am 27. Juni feierte er am „Denkmalnachtag“ mit mehreren Gratisführungen Premiere.

Gästeführerin Simone Müller lieferte den Teilnehmer auf den abwechslungsreichen Touren durch Telgte an insgesamt 18 Stationen wissenswerte Details. Der Rundgang startet beim Ausrufer und passiert den Pottkieker, die Eidechse, das Clara-Haus, das Hungertuch, die Brauttür, die Neidfratze, die Hochwassermarke, den Judaskuss, die Mariensäule, den Wilden Mann, das Emilienhaus, die Mathis-Skulptur, den Berliner Meilenstein, Stolpersteine, das Haus Königstraße 35, Ludwig Brefeld und das Haus Münsterstraße 6-8. Die Tour ist für Telgte-Besucher aber auch für Einheimische geeignet, heißt es in der Mitteilung von Tourismus + Kultur. Letztere würden – so wie bei der Premiere auch – sicherlich öfter sagen: „Das wusste ich ja noch gar nicht.“

Wer den Rundgang selbst nachgehen möchte, kann sich die „Denkmalnachtag“-Broschüre unter www.telgte.de herunterladen oder sie bei der Tourist-Info in der Kapellenstraße 2 abholen. Auf Wunsch kann eine Stadtführung zum „Denkmalnachtag“ gebucht werden.

Die Texte in dem Info-Heft sind familienfreundlich aufbereitet. Es gibt kürzere Texte für „kleine Denker“ und ausführlichere für „große Denker“. Kinder und Jugendliche können den „Denkmalnachtag“ auch über die interaktive Smartphone-App „Biparcours“ erleben.

Weitere Informationen gibt es unter unter: Tourismus + Kultur Telgte,

0 25 04/69 01 00, tourismus@telgte.de und www.telgte.de.