Neues Domizil zum Greifen nah

Nun liegt der Ball bei der Politik: Der Heimatverein will das Blaufärberhauses an der Münsterstraße nutzen und beschloss dies einstimmig. Und auch Bürgermeister Wolfgang Pieper steht bekennend hinter dem Vorhaben.

Heimatverein will Blaufärberhaus an der Münsterstraße nutzen

Der Traum von einem Zuhause für den Heimatverein Telgte wird wohl wahr. Einstimmig beschloss die Mitgliederversammlung am Montag bei drei Enthaltungen, das Vertragsangebot zur Nutzung des Blaufärberhauses an der Münsterstraße anzunehmen.

„Das ist ein ganz langgehegter Wunsch, der jetzt in Erfüllung gehen kann“, zeigte sich Vorsitzende Margareta Große Kleimann ausgesprochen zufrieden über die einmütige Zustimmung der Versammlung zum Projekt Blaufärberhaus. „Das ist eine Riesenchance für uns“, ist sie überzeugt, während Schriftführer Dr. Thomas Ostendorf der Versammlung mögliche Nutzungen der Räumlichkeiten verdeutlichte: „Wir können das Haus zu einem Ort der Stadtgeschichte machen und im alltagskulturellen Bereich mit Leben füllen.“ Denkbar seien auch Veranstaltungen Dritter wie etwa Autorenlesungen, die zur Finanzierung der auf den Heimatverein zukommenden Kosten beitragen könnten.

Die allerdings seien moderat, wie Bürgermeister Wolfgang Pieper mit Blick in den ausgearbeiteten Vertrag verdeutlichte. Die Stiftung Kleines Bürgerhaus stelle Stadt und Heimatverein das Gebäude mietfrei zur Verfügung. Getragen werden müssten lediglich laufende Kosten wie Strom, Gas, Wasser oder Müllgebühren, die sich Stadt und Verein hälftig teilten. Maximal 3.000 Euro dürften so jährlich auf den Verein zukommen, schätzt der Vorstand.

„Wir können uns gut vorstellen, das Haus bei Stadtführungen zu zeigen und hineinzugehen“, skizzierte Pieper mögliche Nutzungen seitens der Stadt Telgte. „Es ist ein wirkliches Geschenk, dass das Gebäude in diesem Zustand erhalten ist“, verwies er beispielsweise auf die noch vorhandenen Färberbottiche im Boden.

Stiftungsvorsitzender Dr. Fred Kaspar: „Es ist eine glückliche Entwicklung, für die Stiftung, das Haus nicht nur zu erhalten, sondern auch zugänglich zu machen.“ Vor 15 Jahren sei das Blaufärberhaus umfassend saniert worden, heute sei es eines der letzten Häuser in der Telgter Altstadt, das in seiner inneren Struktur nur unwesentlich verändert worden sei. Einschließlich von Türen und Treppen sehe man den Zustand von etwa 1840, machte Kaspar deutlich: „Es spiegeln sich unendlich viele Geschichten in diesem Gebäude.“

Nach der Zustimmung des Heimatvereins ist nun die Telgter Politik gefragt, dem Miet- und Nutzungsvertrag den endgültigen Segen zu geben, bevor er zum 1. Januar kommenden Jahres in Kraft treten kann. Das allerdings scheint wohl nur Formsache zu sein: Der Schul- und Kulturausschuss hat schon einstimmig zugestimmt, Beratungen im Rat folgen.