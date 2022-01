Neugestaltung von zwei Kreiseln

Gleich zwei Kreisverkehre werden in den nächsten Zeit in Ostbevern künstlerisch aufgewertet.

Es geht voran mit der Gestaltung der Kreisverkehre am Nordring: Wird die Skulptur des Kinder- und Jugendwerks am heutigen Dienstag auf dem Kreisel Richtung Brock montiert (weiterer Bericht folgt), wurden auf dem Rund Nordring/Grevener Damm (Foto) in der letzten Woche die Fundamente für den Regenbogen von Dietlind Seeburg (WN berichtete) gegossen. Das Kunstwerk soll in etwa drei bis vier Wochen installiert werden, so die Gemeinde.