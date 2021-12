Neun musikalische Haltestellen

Von Dankbarkeit und Beifall begleitet wurde der musikalische „Weihnachtsgang“ des Vadruper Fanfarenzugs. Die Musiker spielten bei ihrer Premiere an verschiedenen Stellen im Ortsteil auf, um mit ihrem weihnachtlichen Melodienbogen die Festtage einzuläuten. Die Zuhörer an den neun „Haltstellen“ der Musiker waren begeistert von den Klängen, die ein wenig Licht in den aktuell sehr grauen Alltag brachten.

Die Stadt Telgte hatte das Einverständnis für den kurzfristig geplanten „Weihnachtsgang“ des Fanfarenzuges gegeben. Mit den jeweiligen Instrumenten in der Hand sowie einem Bollerwagen mit Proviant, Getränken und Süßigkeiten für die Aktiven, startete die Musikgruppe von der ehemaligen Grundschule in Vadrup auf die musikalische Tour.

Gleich an der ehemaligen Schule wurden die ersten Weihnachtslieder gespielt. Die Klänge lockten auch gleich die ersten Zuhörer an. Der Wendehammer im Erlschottenweg, Brinker Damm, Brunnenweg, Im Rott, An der Weide, Eschkamp, Piesers Biergarten und die Kreuzung im Ort waren weitere markante Punkte, an denen die Aktiven Aufstellung nahmen und mit vorweihnachtlichen Melodien für ein wenig Stimmung mit Blick auf das Fest sorgten.

„Die Resonanz und das Echo waren positiv, das hat uns sehr gefreut“, sagte Vorsitzender Markus Rotthowe nach einem schönen aber auch anstrengenden musikalischen „Weihnachtsgang“ begeistert.