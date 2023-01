Neunmonatige Bewährungsstrafe wegen Widerstands

Schöffengericht in Warendorf

Ein defektes Licht am Fahrrad hatte für einen 40-jährigen Telgter weitreichende Folgen – die nun von einem Schöffengericht in Warendorf verhandelt wurden. Am Ende stand die Verurteilung zu einer neunmonatigen Haftstrafe, die allerdings zur Bewährung ausgesetzt wurde. Zudem muss der Mann 150 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten und fünf Gespräche mit einer Drogenberatungsstelle wahrnehmen.