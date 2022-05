Neustart mit neuem Elan

Mit Kreativität und Engagement möchte die Kolpingsfamilie ihren Verein auf jüngere Beine stellen. Damit ein „frischer Wind“ weht, sind alle Mitglieder aufgerufen, daran mitzuwirken. Bernhard Hewing, zweiter Vorsitzender, freute sich anlässlich der Jahreshauptversammlung darüber, dass es mit dem Josef-Schutzfest endlich wieder losgehe. Er vertrat den erkrankten Vorsitzenden Werner Terwort.

Corona habe die Vereinsarbeit zum Erliegen gebracht, bedauerte Hewing. Jetzt gelte es, mit neuem Elan auch jüngere Telgter zu integrieren. „Es gibt einen schönen Kolping-Slogan „berührt, bewegt, bestärkt“. Würde das gelingen, brauchten wir keine Sorgen zu haben“, so Hewing.

In die geplanten Aktivitäten möchte der Verein auch neue Mitglieder integrieren. Möglichkeiten, sich einzubringen, gebe es genug. Bernhard Hewing zählte einige auf: Die abendliche Maitour mit dem Fahrrad am 25. Mai, die Frauenwallfahrt – auch für Männer – am 30. Mai nach Eggerode oder die Teilnahme an einer kulturellen Veranstaltung auf der Waldbühne Ahmsen. Weitere Angebote sind die Kolpingwallfahrt nach Vinnenberg am 13. August oder der Kolping-Gedenktag am 3. Dezember. Weitere Aktivitäten sind angedacht. Sie werden im Vorstand vorbereitet.

Mit einem Gottesdienst in der Propsteikirche hatte das Josef-Schutzfest begonnen. Nach der von Propst Dr. Michael Langenfeld zelebrierten Messe setzte die Kolpingsfamilie ihr Fest im Pfarrzentrum fort.

Bei der Versammlung gab Bernhard Hewing einen Rückblick auf die vergangenen drei Jahre. Kassierer Dr. Oliver Niedostadek verlas den Kassenbericht. Nach dreijähriger Coronapause musste der komplette Vorstand neu gewählt werden. Dabei herrschte Einstimmigkeit.

Werner Terwort wurde als erster Vorsitzender ebenso bestätigt wie Bernhard Hewing als zweiter Vorsitzender. Neuer Kassierer ist Rainer Decker. Dr. Oliver Niedostadek ist neben Willi Böhner, Stephan Beckmann, Heinz Stürwald und Heike Wichmann Beisitzer.