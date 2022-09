Neustart nach der Zwangspause

Telgte

Zwei Jahre war – coronabedingt – Zwangspause. Nun kehrt der Mariä-Geburts-Markt in gewohnter Form nach Telgte zurück. Am kommenden Wochenende ist es soweit. Der Startschuss fällt am Freitag mit dem Kirmes-Warm-Up. Am Dienstag (13. September) steht ab 7 Uhr auf der Planwiese der Handel im Vordergrund.