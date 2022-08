Neustart nach drei Jahren

Der Neustart erfolgt in neuem Look, mit neuer E-Mail-Adresse und mit weiteren Neuerungen, die, auf Ressourcenschonung abzielen: Die Kinder-Kleider-Börse der KFD ist wieder da.

„Wir möchten neu durchstarten!“, heißt es aus den Reihen des Organisationsteams der Kinder-Kleider-Börse der KFD. Die letzte Börse liegt nun schon fast drei Jahre zurück. Das personell etwas verkleinerte Orgateam verfügt aber nach wie vor über das Know-how, mit dem die Börse in der Vergangenheit erfolgreich durchgeführt wurde. Der Neustart erfolgt am 17. September von 11 bis 13 Uhr in der Don-Bosco-Schule in neuem Look, mit neuer E-Mail-Adresse und mit weiteren Neuerungen, die, auf Ressourcenschonung abzielen.

20 Prozent der Erlöse gehen als Spende an verschiedene Kinderhilfsprojekte: der Einkauf von Obst für den Telgter Teiler, Ferienaktivitäten des Frauenhauses oder den Fördervereinen der örtlichen Schulen und den Kitas. Darüber hinaus können nicht verkaufte Kleidungsstücke und Spielzeug direkt vor Ort für Lettland oder Krisenregionen gespendet werden.

Das Angebot reicht von gut erhaltener Kleidung in den Größen 50 bis 188, Reit- und Sportkleidung, Spielzeug, Medien, Gesellschaftsspielen, Kinderfahrrädern, Kinderwagen, Buggys, Hochstühlen, Kinderbetten bis hin zu Auto- und Fahrradsitzen. Schwangere mit Mutterpass haben 30 Minuten vor dem offiziellen Einlass Zutritt.

Während der Öffnungszeit bietet der Förderverein der Don-Bosco-Schule eine Cafeteria an. Die Einnahmen fließen in die Kasse des Fördervereins und kommen den Kindern der Don-Bosco-Schule zugute.

Anbieternummern für die Kleiderbörse können am Samstag (3. September) um 10 Uhr in der BMB der Don-Bosco-Schule für einen Euro erworben werden. Auch Helfer werden gesucht. Infos unter der E-Mail-Adresse: kkb.telgte@gmail.com.