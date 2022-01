„Nicht aktiv kündigen“

Bei ambulanten Pflegediensten und in Krankenhäusern Beschäftigte müssen laut Infektionsschutzgesetz ab dem 15. März geimpft oder genesen sein. Wer diesen Nachweis nicht erbringen kann, der muss dem Gesundheitsamt gemeldet werden, das dann über das weitere Vorgehen entscheidet.

Paragraf 20a Absatz eins des Infektionsschutzgesetzes besagt, dass Personen, die unter anderem bei ambulanten Pflegediensten oder in Krankenhäusern beschäftigt sind, ab dem 15. März geimpft oder genesen sein müssen. Ferner ist in dem Gesetz geregelt, „dass eine Person, die tätig werden soll, aber keinen gebotenen Nachweis vorlegt, nicht in den zuvor genannten Einrichtungen oder Unternehmen beschäftigt werden darf.“ Heißt das, dass beispielsweise im Rochus-Hospital oder bei den ambulanten Pflegediensten vor Ort reihenweise Kündigungen ausgesprochen werden müssen? Die WN haben nachgefragt.