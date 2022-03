Nicht jeder will weniger fahren

Peter Stiens ärgert sich schon über die hohen Preise an den Zapfsäulen. Die Freude am Autofahren will er sich dadurch aber nicht vermiesen lassen.

„Sie müssen nicht mich fotografieren. Fotografieren sie die leere Tankstelle. Das ist doch die Geschichte.“ Der Handorfer Peter Steins ist gerade an der Raiffeisen-Tankstelle an der Hans-Geiger-Straße vorgerollt. Und er ist mit seinem Jaguar in diesem Moment wirklich der einzige, der seinen Wagen in diesem Moment betanken möchte.