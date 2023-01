"Nicht lange reden - feiern!"

Endlich wieder Karneval feiern – und zwar so richtig. Dass sie das in den vergangenen Jahren, in denen sie auf die fünfte Jahreszeit verzichten mussten, nicht verlernt haben, zeigten am gestrigen Sonntag nicht nur die Telgter Karnevalisten der KG Schwarz-Gold, sondern auch zahlreiche befreundete Vereine aus dem Umland.

Närrisches Programm

„Keine langen Reden – sondern feiern“, stimmte Präsident Dr. Harald Jung die Narren auf einen unbeschwerten Tag ein: „Mok Wi – Jau.“ So wie zuletzt 2020, hatte die KG ins Bürgerhaus eingeladen und bot den Gästen ein abwechslungsreiches närrisches Programm. Ob Gardetanz der Telgter Stadtgarde oder Sängerin Susan Kent – der Saal stand ab der ersten Minute Kopf, und allen Beteiligten war die Lust am Feiern deutlich in die Gesichter geschrieben.

XXL-fen begeistern die Narren

Lautes Kreischen – in erster Linie der weiblichen Besucher – schallte bis nach draußen, als das Männerballett die Bühne betrat. Die XXL-fen aus Wolbeck reisten zusammen mit ihren Trainerinnen Christian Katherein und Sarena Sauermann in die Emsstadt. Grazile Körper, die elfengleich über die Bühne schwebten, sorgten für ausgelassene Begeisterung beim Publikum. Letzteres galt auch für die Flöckchen der Warendorfer Karnevalsgesellschaft, die bei den Veranstaltungen der KG seit einigen Jahren fester Bestandteil sind.

Prinzenfrühschoppen der KG Schwarz Gold Ausgelassene Stimmung bei Prinzenfrühschoppen der KG Schwarz Gold. Foto: Daniela Allendorf Foto: Daniela Allendorf Prinzenfrühschoppen der KG Schwarz Gold Telgte KG Schwarz Gold. Foto: Daniela Allendorf Foto: Daniela Allendorf Foto: Daniela Allendorf Gute Stimmung beim Prinzenfrühschoppen der KG Schwarz Gold. Foto: Daniela Allendorf Foto: Daniela Allendorf Foto: Daniela Allendorf Gut gelaunt: Präsident Dr. Harald Jung begrüßte die Narren. Foto: Daniela Allendorf

Wenn Männer in Frauenkleider schlüpfen, ist das vielfach ein Garant für gute Unterhaltung – denkt man nur an Stilikone Olivia Jones. In ähnlicher Manier kam auch das Duo „Ham an Eggs“ daher. „Aus Spaß verkleidet“ lautet das Motto ihrer aktuellen Tournee und mit 20 Jahren Bühnenerfahrung hatten die beiden „Travestie -Torpedos“ – wie sie sich auf ihrer Homepage betiteln – das Bürgerhaus schnell im Griff.

Lust auf Karneval

Noch einmal richtig zur Sache ging es mit der kölschen Cover Band aus Everswinkel. Seit vielen Jahren sind Fabian Hestermann, Andreas Meier, Christoph Görges und Christian Korte fester Bestandteil der Karnevalsveranstaltungen in der Region. Mit Bühnenerfahrung und Lust auf Karneval gelang es den Musikern, auch in der Emsstadt die Jecken zu begeistern.