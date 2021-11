Nicht mehr im Regen warten

Dass im Schultenhook viel Engagement zur Sicherheit der Kinder sowie zum Wohle der Gemeinschaft von Jung und Alt aufgebracht wird, wurde am Samstagnachmittag wieder deutlich, als die Schutzhütte an der Einfahrt Schultenhook/Landesstraße fertiggestellt wurde. Somit haben die Jungen und Mädchen die Möglichkeit, im Trockenen auf den Schulbus zu warten. Die Hütte wurde auch so platziert, dass man eine gute Sicht auf den vorbeifahrenden Verkehr und den Radweg hat und sich so vorausschauend verhalten kann.

Besonderer Dank

Die Freude über das gelungene Werk war natürlich groß unter den zahlreichen Helfern, als Reinhard Wendker Vollzug meldete. Der Dank ging insbesondere an Birgit Schulte-Bisping, die die Hütte, die zuvor anderweitig auf dem Hof genutzt wurde, sowie Pflastersteine für den guten Zweck zur Verfügung gestellt hatte.

Der Dank richtete sich auch an Christian Ludger, der einen kleinen Bereich seiner Fläche für die Schutzhütte abzweigte. „Schön, dass du auf guten Mais verzichtest“, sorgte Reinhard Wendker für Heiterkeit.

Nachdem im Vorfeld alles abgeklärt worden war und die Zustimmung der Stadt vorlag, wurde die 3,5 mal 2,5 Meter große Schutzhütte in mehreren Arbeitseinsätzen auf festem Untergrund gesetzt. Den hatten die zahlreichen Helfer durch Erdarbeiten und Befestigungen geschaffen. Ein Fahrradständer wurde ebenfalls neben der Hütte aufgestellt, so dass die Kinder ihr Fahrrad ordnungsgemäß abstellen können.

Mit Feuereifer dabei

„Alle waren mit Feuer und Eifer dabei. Das hat richtig Spaß gemacht“, sagte Reinhard Wendker. Er übergab an Birgit Schulte-Bisping und Christian Ludger ein kleines Präsent. Für die Versorgung der Bauhelfer sorgten einige Frauen: Sie brachten Kaffee, eine Suppe und Getränke vorbei. Abschließend gab es Gutes vom Grill.

Nun geht es ans nächste Projekt: Reinhard Wendker erinnerte auch an die Bankette im Schultenhook, die für Sicherheit im Straßenverkehr sorgt. Vor acht Jahren wurden in einer Gemeinschaftsaktion 300 Tonnen Material durch die Anlieger entsprechend verteilt. „Sie ist inzwischen in Mitleidenschaft gezogen worden und müsste schon erneuert werden.“

Die Stadt Telgte hatte seinerzeit das Material zur Verfügung gestellt. Darauf hofft Reinhard Wendker auch dieses Mal, um die Erneuerung der Bankette zu verwirklichen.