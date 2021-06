„Nicht vorEntscheidungdrücken“

Der Rat der Stadt Telgte hat am 28. Mai 2019 den Klimanotstand erklärt. Die Stadt hat sich das Erreichen der Klimaneutralität im Jahr 2040 auf die Fahnen geschrieben. Die Klimaschutzziele sind allerdings nur durch den Ausbau Erneuerbarer Energien zu erreichen. Für eine erfolgreiche Energiewende komme dabei der Windenergienutzung – sowohl off- als auch onshore – eine besonders wichtige Bedeutung zu, heißt es in der Vorlage zur Sitzung des Planungsausschusses.

