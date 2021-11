Nikolaus besucht die Kinder

In einem Landauer rollt der Nikolaus am 4. Dezember durch Vadrup.

Ein Herz für Kinder zeigt der Nikolaus auch in diesem Jahr. Und das bereits am Nachmittag des 4. Dezember (Samstag). Im Landauer, einer kleinen Kutsche, fährt der Nikolaus vom Reiterhof Schulze Hobbeling aus durch die Straßenzüge in Vadrup.

Der Heilige Mann beschränkt sich dabei nicht nur auf das Winken, sondern lässt auch durch helfende Mitglieder aus dem ersten Zug des Vadruper Schützenvereins Schokonikoläuse verteilen. Der Westbeverner Krink stellt die Süßigkeiten bereit. Aktive des Vadruper Fanfarenzuges sorgen für weihnachtliche Klänge an verschiedenen Stationen der Strecke.

Aus zeitlichen Gründen kann der Landauer mit dem Nikolaus zwar nicht bis nach Westbevern-Dorf fahren, alle Kinder aus dem Dorf sind aber dennoch eingeladen, am Nikolaus-Umzug in Vadrup teilzunehmen. Sie sollten sich ab Peters (Grevener Straße einwärts) und am Brinker Damm postieren, so die Organisatoren.

Dass es am 4. Dezember die Nikolaus-Rundfahrt bei Durchführung des Weihnachtsmarktes am 5. Dezember gibt, hat nach Angaben der Organisatoren den Grund, dass man eine größere Ansammlung der Kinder beim Auftreten des Nikolauses auf dem Brinker Platz aufgrund der Pandemie vermeiden möchte.

Entlang der Wegstrecke, die von den Veranstaltern noch mitgeteilt wird, ist reichlich Platz, um sich in Abständen zu postieren und die zu diesem Zeitpunkt bestehenden Corona-Vorgaben einzuhalten.