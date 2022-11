Nikolaus kommt wieder über die Ems

Der Nikolaus kommt am 5. Dezember wieder nach Telgte und hat für jedes Kind eine Tüte dabei. Von A. Große Hüttmann

Aktion am 5. Dezember

Nikolaus Ems Telgte 2019 Der Nikolaus wird am 5. Dezember wieder über die Ems nach Telgte kommen.

Nach zweijähriger coronabedingter Pause wird der Nikolaus am Montag (5. Dezember) wieder über die Ems nach Telgte kommen.

Gegen 18 Uhr wird der Heilige Mann, begleitet von Paddlern des TV Friesen, der DLRG Telgte und Münster sowie der Feuerwehr, am Rathaus ankommen. Nach einer kurzen Begrüßung durch den Bürgermeister geht es in einem Fackelzug durch die Altstadt zum Außenaltar an der Clemenskirche. Dort erwartet Propst Dr. Michael Langenfeld bereits den Nikolaus.

Eine Tüte für jedes Kind

Im Anschluss daran werden ehrenamtliche Helfer der Nikolausgesellschaft St. Marien in der Kirche an jedes Kind eine Tüte verteilen. Die Tüten werden in den nächsten Tagen gepackt und sind spendenfinanziert. Die Nikolausgesellschaft weist darauf hin, dass bei der Veranstaltung die zum Zeitpunkt der Durchführung geltenden Corona-Schutzmaßnahmen zu beachten sind.