Noch 7900 Euro im Fördertopf

Die Unterstützung bei der Anschaffung von Lastenrädern und Lastenanhängern ist ein Baustein der Stadt Telgte auf dem Weg zur für 2040 anvisierten Klimaneutralität. 20.000 Euro an Fördergeldern stehen dafür im Haushalt des laufenden Jahres. In der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Mobilität berichtete der scheidende Bauamtsleiter Christian Korte, dass 25 Anträge eingegangen seien. 16 davon seien vollständig abgearbeitet worden, die Gelder ausgezahlt. Bei den verbleibenden fehlten noch Unterlagen oder die Antragsteller hätten sich nicht mehr gemeldet, so Korte.

Noch sind 7.900 Euro in den Fördertopf. Interessierte können sich weiter bei der Stadtverwaltung melden.