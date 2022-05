Noch ist nicht alles regelkonform

Eigentlich sollten alle Wahlplakate am Freitag die richtige Größe haben und auch an den richtigen Stellen angebracht sein. Doch dem ist nicht so.

Die verkleinerten Plakate der Grünen lehnen nun teils an den Bäumen. Die CDU hat es noch nicht geschafft, ihre Plakate an die vorgeschriebenen Maße anzupassen.

Bis zum Donnerstag hatten die Parteien Zeit, nicht den Regeln entsprechende Plakate umzuhängen oder zu verkleinern. Doch nicht in allen Fällen ist das gelungen. Die zu großen CDU-Plakate hängen beispielsweise noch. „Die CDU hat uns gesagt, dass sie es nicht schafft. Sie braucht das Wochenende noch. Die Plakate sollen aber verkleinert und abgeschnitten werden“, berichtete Nils Kutscher vom Ordnungsamt. Wenn das in den nächsten Tagen geschehe, sei das in Ordnung. „Es wäre unverhältnismäßig, die jetzt durch den Bauhof abhängen zu lassen.“

MEHR ZUM THEMA Frist bis zum 28. April gesetzt Plakate zu groß und an falscher Stelle

Die Grünen haben ihre Plakate fristgerecht verkleinert. Diese sind auch nicht mehr mit Draht an Bäumen festgemacht, die Aufsteller lehnen aber teils noch an Bäumen. Eigentlich sollen die Wahlplakate aber an Laternen angebracht werden. „Das müssen wir uns im Einzelfall angucken und schauen, ob Bäume dadurch beschädigt werden können“, so Kutscher. „Dann müssen wir das Gespräch mit den Grünen suchen, damit wir eine einheitliche Lösung hinkriegen.“

Auch nicht ganz den Regeln entspricht die Lösung der SPD. Deren Plakate sind nun zwar nicht mehr direkt an den Bäumen befestigt, stehen teils aber in Dreiecksaufstellern um die Bäume herum. „Wenn das die Bäume nicht beschädigt, wird das wohl durchgewunken“, so Kutscher.