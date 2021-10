Noch Tickets für den Kultur-Endspurt

Der Ticketvorverkauf für die Saison 2021/22 ist angelaufen, doch bisher blieb der große Ansturm – trotz zum Teil prominenter Namen – aus.

Über die Gründe für die Zurückhaltung kann Simone Thieringer von Tourismus + Kultur nur Vermutungen anstellen. „Corona hat viele Menschen verunsichert, außerdem füllen sich bei vielen gerade die Terminkalender mit anderen Dingen, die jetzt nachgeholt werden“, sagt die Kulturmanagerin. Dass viele Veranstaltungen während des Lockdowns verschoben werden mussten, habe diese Saison auch nicht leichter gemacht.

Die gute Nachricht: Es gibt noch freie Tickets für Veranstaltungen im November und Dezember. Das strenge Hygienekonzept sorge außerdem dafür, dass es nicht allzu voll im Bürgerhaus werde, betont die Stadt.

Hierfür gibt es noch Tickets:

VHS-Fotoforum „Telgte –Die Zeit ändert dich!“: Während die Multivisionszeitreise am 5. November ausverkauft ist, gibt es für die Veranstaltung am Samstag, 6. November (20 Uhr) noch freie Karten (nur bei Tourismus + Kultur).

Der bekannte TV-Ratefuchs Bernhard Hoëcker gastiert am 11. November (20 Uhr) mit seinem Programm „Morgen war gestern alles besser“ in Telgte.

Am 12. November (20 Uhr) schlüpft Eva Eiselt in ihrem Programm „Wenn Schubladen denken könnten“ in verschiedene komische Rollen.

Christian Nachtigäller liest am 25. November (20 Uhr) aus seinem neuen Buch „Alltagsheld“.

Norbert Fimpel und seine „Buenos-Aires-New York- Connection“ verwandeln das Bürgerhaus am 27. November (20 Uhr) in eine jazzige Blues-Location.

„Ach, du fröhliche“ lautet das Motto von Kabarettist René Steinberg am 3. Dezember (20 Uhr).

Michael Sens bietet am 4. Dezember (20 Uhr) mit „Unerhört Beethoven“ mitreißendes Musik-Kabarett.

Kinder sind zur „Weihnachtsbäckerei“ von Tom Teuer am 5. Dezember (15 Uhr) eingeladen.

„Weihnachtsversteher“ Carsten Höfer liefert am 9. Dezember (20 Uhr) Unterhaltsames Advents-Kabarett.

Ab dem 4. Dezember geht es weiter. Dann werden die Tickets für das erste Halbjahr 2022 verkauft. Der Kulturspiegel ist in der Tourist-Info erhältlich oder auf www.telgte.de einzusehen.

Tickets gibt es bei reservix.de oder bei Tourismus + Kultur.