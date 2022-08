Nordsee-Feeling ins Seniorenheim geholt

Kreativität wird groß geschrieben im Seniorenheim Haus Maria Rast. Für dessen Bewohner ist es ausgesprochen schwer – für einige vielleicht sogar unmöglich – selbstständig in den Urlaub zu fahren. Und so kamen die Verantwortlichen der Einrichtung auf die Idee, den Urlaub zu den Senioren zu holen: Die Bewohnerinnen und Bewohner konnten mit Hilfe des gesamten Teams der Einrichtung unter der Leitung des Sozialen Dienstes eine „Urlaubswoche“ (Themenwoche) am Meer verbringen.

Am ersten Tag erfolgte die „Ankunft“ an der Nordseeküste – mit der Einstimmung durch Bilder, Informationen und einen Film. Für den zweiten Tag war eine ostfriesische Teestunde Höhepunkt, während der Mittwoch im Zeichen der See und von Halligen stand.

Neben thematischem Gedächtnistraining gab es am vierten Tag eine nordische Olympiade mit Disziplinen wie Gummistiefel-Weitwurf und Entenangeln. Am vorletzten Tag schließlich wurden vormittags Bewegungsübungen zum Thema „Eine Seefahrt die ist lustig“ absolviert. Nachmittags standen Lieder vom Meer unter dem Motto „Auf zur See“ im Mittelpunkt – dafür wurde Einrichtungsleiterin Karen Ohlmeyer reaktiviert!

Abschluss der Themenwoche war ein internes Sommerfest mit dem Gesangsduo „Die & Mo“, das Schunkel- und Mitsing-Lieder zum Besten gab. „Trotz der schwülen Temperaturen kam eine ausgelassene Stimmung im Innenhof auf, die von Bratwurst und Kartoffelsalat gekrönt wurde“, heißt es in einer Pressemitteilung der Verantwortlichen.

Alle waren sich abschließend einig, dass eine solche Themenwoche bald wiederholt werden darf! Und vielleicht lässt es die Corona-Lage ja auch bald zu, wieder im größeren Rahmen mit Besuchern zu feiern.