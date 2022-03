Pastoralreferent Richard Schu-Schätter kümmert sich um die Wallfahrt

Die Telgter Wallfahrt, vor allem Einzelpilger und Kleingruppen, soll Pastoralreferent Richard Schu-Schätter in den nächsten Jahren besonders in den Fokus nehmen. Seit kurzer Zeit ist der 48-Jährige in der Kirchengemeinde St. Marien tätig.

Beim Stichwort Wallfahrt denken die meisten Telgter wahrscheinlich zuerst an die Osnabrücker und andere größere Fuß- und Radgruppen, die zum Gnadenbild unterwegs sind. Doch wie in vielen anderen Bereichen auch, unterliegt das Thema seit Jahren einem Wandel. Etliche traditionelle Wallfahrten haben stagnierende oder sinkende Zahlen, hingegen nimmt der Strom der Einzelpilger und solcher, die sich in Kleingruppen auf den Weg machen, augenscheinlich stark zu.

Genau diesen Trend will die Kirchengemeinde St. Marien in enger Zusammenarbeit mit dem Bistum Münster nicht nur nutzen, sondern diese Gläubigen am Wallfahrtsort Telgte gastlich aufnehmen, ihnen Möglichkeiten zur Besinnung oder zum Gebet aufzeigen sowie sie bei ihrem Besuch in Telgte spirituell begleiten.

Das sind nur einige der vielen Aufgaben, die Pastoralreferent Richard Schu-Schätter übernommen hat. Der 48-Jährige war bislang in der Gemeindearbeit im Bereich Münster-Süd-Ost tätig und hatte sich auf die Stelle des Pilgerseelsorgers beworben.

„Ich finde, das ist eine spannende Aufgabe“, sagt er. Auf der einen Seite sei das Thema Wallfahrt bereits seit Jahrhunderten in Telgte fest verankert, auf der anderen Seite würden sich durch den angesprochenen Wandel viele Möglichkeiten ergeben, etwas mitzugestalten und Neues zu entwickeln.

Seit kurzer Zeit sitzt der Familienvater in seinem Büro im Christoph-Bernsmeyer-Haus. Genau an dem Ort, der nach dem Auszug der Ordensschwestern zukünftig ein wesentlicher Baustein im Konzept der Pilgerseesorge sein soll. Einerseits als einfache Übernachtungsmöglichkeit für Menschen auf dem Weg, andererseits aber auch als Anlaufstelle.

Derzeit ist Richard Schu-Schätter dabei, die Angebote und unter anderem im Wallfahrtsausschuss sowie in anderen Kreisen bereits entwickelten Ideen zu sichten, zu kategorisieren und im Bedarfsfall weiter zu denken sowie neue anzustoßen.

„Ich bin dabei auf die Mithilfe vieler Personen angewiesen, denn eine so umfangreiche Aufgabe wie die Pilgerseesorge kann man nicht alleine stemmen“, sagt der Pastoralreferent. Das fange bei der intensiven Zusammenarbeit mit Propst Dr. Michael Langenfeld, der weiter Rektor der Wallfahrt ist, an und reiche bis zu den vielen Ehrenamtlichen, die bereits in den unterschiedlichen Bereichen engagiert seien. „Daher vernetze ich mich gerade auch mit vielen Stellen“, erzählt er von seiner Arbeit.

Beim Thema eigene Ideen ist Schu-Schätter noch zurückhaltend. „Bevor ich mir keinen umfassenden Überblick verschafft habe, macht das wenig Sinn.“ Doch erste Ansatzpunkte gibt es bereits. Sobald es dauerhaft wärmer wird und wieder vermehrt Fahrradfahrer und andere Besucher in der Stadt unterwegs sind, will der Pastoralreferent einen „Kundenstopper“ vor der Kapelle aufstellen. Damit sollen alle Interessierten nicht nur auf das Angebot der Pilgerseelsorge aufmerksam gemacht, sondern auch ein wenig geleitet werden. Denn zum bereits mit dem Propst besprochenen Konzept gehören beispielsweise auch Öffnungszeiten des Pilgerhauses mit Angeboten, etwa zum Gespräch oder zum Gebet.

In den sozialen Medien ist Richard Schu-Schätter ebenfalls aktiv, um vor allem ein jüngeres Publikum zu erreichen. Denn genau das ist ein weiterer Ansatzpunkt. Junge Menschen für das Thema zu begeistern und ihnen zielgruppenspezifische Angebote zu machen.