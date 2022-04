Öffentliches Osterfeuer der Landjugend

76 Anhänger voll Schnittholz hatten die Mitglieder der Landjugend bei 65 Familien abgeholt, ihnen beim Frühjahrsputz in den Gärten geholfen und zugleich alles für das Osterfeuer präpariert. Viel ehrenamtliches Engagement, das durch viele Besucher am Ostersonntag belohnt wurde. Zusammen mit Diakon Thomas Schröder, der das Feuer segnete, hatten Mitglieder der Landjugend und Helfer das Licht der Osterkerze von „Beermanns Kapellken“ in einem kleinen Umzug zum Holzstoß getragen. Rund 35 Helfer hatten an zwei Wochenenden kräftig angepackt, um das öffentliche Osterfeuer herzurichten. Für Getränke und einen Imbiss war ebenfalls gesorgt.