Öffentlichkeitwird beteiligt

Möglichst schnell muss in Vadrup ein Lebensmittelgeschäft her, um die Nahversorgung im Ort sicherzustellen, nachdem die Eigentümer des Geschäftes Freitag den Schlüssel an der Eingangstür am 31. Juli ein letztes Mal umgedreht haben.

Vorgesehen ist – wie berichtet – an der Ecke Grevener Straße/Zufahrt zur Umgehungsstraße, einen Neubau zu errichten, in dem Einzelhandel und im oberen Bereich Wohnungen untergebracht werden sollen.

Als planungsrechtliche Grundlage für dieses Vorhaben ist die Änderung des Flächennutzungsplanes wie auch die Aufstellung eines Bebauungsplans notwendig. Der Planungsausschuss beauftragte in seiner jüngsten Sitzung den Bürgermeister, die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung durchzuführen.

Entstehen soll ein zweigeschossiges, zur Straßenseite giebelständiges Gebäude mit Satteldächern, das sich in seiner Architektur an die ortstypische Bebauung anpasst. Im Erdgeschoss soll neben einem Einzelhandel mit 350 bis 400 Quadratmetern Grundfläche eine Bäckerei beziehungsweise ein Café mit etwa 60 Quadratmetern Fläche Platz finden. In der ersten Etage und im Dachgeschoss sind acht bis zehn Wohnungen vorgesehen. Die Wohnungen sollen größtenteils barrierefrei und über einen Aufzug erreichbar sein.

Das Bauleitplanverfahren ist noch nicht abgeschlossen. Deshalb ist auch noch nicht klar, wann genau mit dem Bau begonnen werden kann. Angepeilt war zuletzt, das Geschäft 2023 zu eröffnen.