Offline-Produkt kommt an

Die zehnte Auflage der Telgter Wunschzettelaktion „Wünsch dir was“ ist nun zu Ende und die Gewinner wurden ermittelt. Von Mitte November bis Mitte Dezember lagen die Wünsche-Heftchen in vielen Telgter Geschäften aus. „Wir freuen uns, dass wir auch viele auswärtige Teilnehmer hatten“, erklärte Hanse-Vorsitzende Walburga Westbrock. Wirtschaftsförderer Andreas Bäumer schätzte, dass es rund 80 Prozent Rückläufer gibt und machte deutlich, dass diese Aktion nur dank der guten Zusammenarbeit mit der Volksbank Münsterland Nord funktioniert: „Es ist erfreulich, dass dieses ‚Offline-Produkt‘ in Zeiten des Onlinehandels so gut angenommen wird.“ Insgesamt 41 Preise wurden von Telgter Unternehmen angeboten, von denen die meisten treue Sponsoren der ersten Stunde sind. Walburga Westbrock machte noch einmal deutlich, dass nur die Adressen der Gewinner dieser Aktion verwendet werden um die Gewinner zu benachrichtigen. „Traditionell landen alle anderen Wunschzettel im Aktenvernichter im Keller der Volksbank.“

Gewonnen haben: Mona Gehling, Nicole Nordendorf, Heike Beutler, Ulrike Bohle, Horst Werner, Margret Engels-Ende, Tobia Witte, Martha Husken, Johanna Schmidt, Alexander Klauss, Simon Dierkes, Daniel Dierksmeier, Kathrin Borgmann, Jürgen Hanrath, Ralf Wiesdorf, Antonia Hinkel, Julia Koch, Hilke Cantzen, Jasper Wälz, Hans-Peter Kröner, Sarah Herbst, Martina Reinink, Birgit Heming, Andrea Kühr, Sabine Klein, Lisa Schange, Susanne Beiner, Rita Buhr, Henny Perleberg, Sven Harbert, Marcel Leutermann, Hans Bänsch, Anton Lenneschmidt, Julia Poltermann, Brigitte Schlautmann, Margot Heggemann, Charlotte Brockmann, Pia Wewelkamp, Manuela Schirmanski, Jan Kröger, Luisa Kracht.