Öffnungszeiten der Bücherei

Mit über 270 Anmeldungen ist der Sommerleseclub der Stadtbücherei wieder sehr erfolgreich gestartet. Viele neue Bücher konnten durch Sponsorenmittel angeschafft werden. Kinder und Jugendliche haben die Möglichkeit, Stempel zu sammeln und sich Überraschungen und auch Eisgutscheine zu erlesen. Am Ende des Sommerleseclubs wartet eine Abschlussveranstaltung mit einem Überraschungsprogramm, Urkunde und Tombola auf die Teilnehmer. Bücher können zu den gewohnten Öffnungszeiten entliehen werden. Die Stadtbücherei macht darauf aufmerksam, dass die Bücherei ab dem 18. Juli nur am Montag ganztags (10 bis 12 und 15 bis 17.30 Uhr) geöffnet ist, an den weiteren Öffnungstagen (Dienstag, Donnerstag, Freitag, Samstag) sind die Mitarbeiterinnen von 10 bis 12 Uhr da.