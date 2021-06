Ohne Führerschein und alkoholisiert

Ohne einen Führerschein zu besitzen und dazu noch alkoholisiert befuhr ein Telgter am Dienstag gegen 22.50 Uhr mit einem Quad die Westbeverner Straße. Polizisten hielten den 38-Jährigen an, der erhebliche Gleichgewichtsstörungen hatte. Die Beamten ließen den Telgter einen Atemalkoholtest durchführen, der positiv ausfiel. Deshalb wurde dem 38-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Die Einsatzkräfte leiteten wegen des Verdachts auf Alkohol am Steuer sowie wegen des Fahrens ohne Führerschein Ermittlungsverfahren ein.