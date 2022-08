Ohne Führerschein unterwegs

Eine Kelle mit der Aufschrift: "Halt Polizei" wird am Donnerstag (14.04.2005) in Magdeburg bei einer flächendeckend angelegten Verkehrskontrolle der Polizei gezeigt. Die Maßnahme war Bestandteil einer länderübergreifenden Polizeikontrolle zur Bekämpfung von Aggressions- und Geschwindigkeitsdelikten auf Autobahnen und Bundesstraßen. Fast 48.000 Fahrzeuge sind dabei auf Autobahnen und Bundesstaßen in Sachsen-Anhalt überprüft worden. Dabei wurden mehr als 3.100 Verstöße von der Polizei ermittelt, die an 266 Orten mit 900 Beamten im Einsatz war. Foto: Jens Wolf dpa/lah +++(c) dpa - Bildfunk+++

