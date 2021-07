Ohrenschmaus inmitten der Natur

Tourismus + Kultur veranstaltet unter dem Titel „Ohrenschmaus“ zwei Picknickkonzerte mit den Bands „Walking Blues Prophets“ und „Jazzpolizei“ an der frischen Luft. Veranstaltungsorte sind der Dümmertpark in Telgte und das Beverufer in Westbevern.

Was erwartet die Gäste am 14. August in Telgte und am 21. August in Westbevern? Auf jeden Fall mitreißende Gute-Laune-Musik, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Telgte. Die Band „Walking Blues Prophets“ nimmt die Zuhörer am 14. August mit auf eine Reise durch Jazz, Soul und Blues. Die Marching-Combo „Jazzpolizei“ liefert am 21. August akustischen Swing und Dixie.

Während die Musiker für schwungvolle Stimmung sorgen, können die Picknick-Besucher nach Herzenslust schmausen. Ihr Essen und die Getränke bringen sie selbst mit.

Es stehen Tische für maximal acht Personen bereit, die für 20 Euro reserviert werden können. Die Plätze für die Picknickdecken sind kostenlos, bedürfen aber auch einer Anmeldung bei Tourismus + Kultur. Dies ist telefonisch unter

0 25 04/69 01 00 oder per Mail unter tourismus@telgte.de möglich. Für die Veranstaltung in Westbevern läuft die Reservierung über Liesel Hoffschulte,

0 25 04/ 87 93.

Bei der Anmeldung müssen der vollständige Name, ein Gruppenname und die persönlichen Kontaktdaten wie Anschrift und Handynummer angegeben werden. Interessierte sollten beachten, dass die Anzahl der Teilnehmer auf acht Plätze pro Tischgruppe begrenzt ist. An Plänen für schlechtes Wetter wird derzeit gearbeitet.

Aufgrund von Sicherheitsvorkehrungen im Rahmen der Veranstaltung sind offenes Feuer, Grillen und das Mitbringen von eigenen Tischen und Stühlen nicht gestattet.

Die Picknickkonzerte werden unter Einhaltung der zum aktuellen Zeitpunkt gültigen Hygienevorschriften durchgeführt. Aufgrund der aktuell besonderen Situation rund um die Coronapandemie kann es zu Terminverschiebungen kommen. Tourismus + Kultur informiert die Gäste rechtzeitig.

Weitere Infos gibt es unter Tourismus + Kultur Telgte,

0 25 04/69 01 00, tourismus@telgte.de und www.telgte.de.