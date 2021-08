Ohrenschmaus und Picknick vereint

„Tourismus + Kultur“ veranstaltet im Dümmert-Park in Telgte und am Beverufer in Westbevern unter dem Titel Ohrenschmaus zwei Picknickkonzerte mit den Bands „Walking Blues Prophets“ und „Jazzpolizei“.

„Tourismus + Kultur“ veranstaltet unter dem Titel Ohrenschmaus zwei Picknickkonzerte mit den Bands „Walking Blues Prophets“ und „Jazzpolizei“. Beide Termine (14. und 21. August) finden an der frischen Luft statt. Veranstaltungsorte sind der Dümmert-Park in Telgte und das Beverufer in Westbevern.

Bei den Picknickkonzerten sind die Teilnehmer selbst gefragt: „Die Besucher bringen Essen, Getränke und ihre Tischdekoration selber mit“, heißt es in der städtischen Ankündigung.

Wer seinen Picknickplatz besonders originell und kreativ gestaltet, wird am Ende möglicherweise für seine Mühen sogar belohnt: Für den schönsten Picknickplatz gibt es nämlich einen prall gefüllten Geschenke-Picknickkorb von „Tourismus + Kultur“. Darin enthalten ist unter anderem ein Telgte-Bon im Wert von 100 Euro. „Das Mitmachen lohnt sich also“, sind sich die Verantwortlichen sicher. Sponsor beider Veranstaltungen sind die Stadtwerke Ostmünsterland.

Doch was erwartet die Gäste am 14. August in Telgte und am 21. August in Westbevern alles? „Auf jeden Fall mitreißende Gute-Laune-Musik“, sind sich Simone Thieringer und ihr Teams sicher. Denn die Band „Walking Blues Prophets“ nehme die Zuhörer am 14. August auf eine Reise durch Jazz, Soul und Blues mit. Die Marching-Combo „Jazzpolizei“ , die am 21. August aufspielt, stehe für akustischen Swing und Dixie. Los geht es übrigens jeweils um 17 Uhr, Einlass ist bereits um 16.15 Uhr.

Derzeit gibt es nach Angaben der Organisatoren noch ein paar freie Tische und Picknickplätze. Die Tische können für maximal acht Personen reserviert werden und kosten 20 Euro. Die Plätze für Picknickdecken sind kostenlos, bedürfen aber ebenfalls einer Anmeldung bei „Tourismus + Kultur“. Beide Alternativen können unter

69 01 00 oder tourismus@telgte.de angemeldet werden. Für die Veranstaltung in Westbevern läuft die Reservierung über Liesel Hoffschulte,

87 93, oder per Mail an liesel@hoffschulte.de.

Bei der Anmeldung müssen der vollständige Name, ein Gruppenname und die persönlichen Kontaktdaten wie Anschrift und Handynummer angegeben werden, betonen die Veranstalter. An Plänen für eine Alternative bei schlechtem Wetter werde derzeit gearbeitet.

Aufgrund von Sicherheitsvorkehrungen sind offenes Feuer, Grillen und das Mitbringen von eigenen Tischen und Stühlen nicht gestattet. Die Picknickkonzerte werden unter Einhaltung der zum aktuellen Zeitpunkt gültigen Hygienevorschriften durchgeführt. Kurzfristig könne es daher möglicherweise auch zu Terminverschiebungen kommen, warnen die Veranstalter. Dann aber würden die Gäste rechtzeitig informiert.