Olympia in einer Blase erleben

Telgte

Der Telgter Dr. Matthias Niederhofer ist für das Wohlergehen der deutschen Vielseitigkeitspferde zuständig, die sich derzeit in Warendorf in Quarantäne befinden. Am Sonntag fliegt der Telgter nach Tokio, wo am 23. Juli die Olympischen Spiele beginnen.

Von Karl-Heinz Kockund