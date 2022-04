Open-Air-Knaller im August

Im Sommer gibt es einen Open-Air-Knaller: Denn Atze Schröder kommt wieder nach Telgte. Der Comedian tritt mit seinem neuen Programm „Echte Gefühle“ am 27. August auf der Planwiese auf. Ab 20.30 Uhr will er das Publikum auf der Planwiese zum Lachen bringen. Tickets dafür sind ab sofort erhältlich.

Der Comedian ist nach langer Pause wieder auf Tour. Die lebende Legende und der King of Comedy bringt mit „Echte Gefühle“ nach Angaben seines Managements sein Erfolgsprogramm auf die Bühne.

Zum Inhalt: „Alles Lüge“ sagte schon Rio Reiser, der König von Deutschland. Nichts ist mehr echt: Fake News, gefilterte Selfies, alternative Fakten, getürkte Software. Jeder tut nur noch so „als ob“, alle bluffen. Es gibt keine Lauer, auf der wir nicht liegen. Wirr ist das Volk. Da kann nur noch einer helfen: Atze Schröder.

Mit „Echte Gefühle“ zeigt sich Atze nach Meinung vieler Kritiker wieder in Bestform. „Nie war er wichtiger als heute, denn in seinem neuen Programm spricht der Beichtvater der Emotionen über Wahrhaftigkeit. Denn Atze weiß: Statistisch gesehen geht es uns spitze, nur vom Feeling her haben wir kein gutes Gefühl“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Stehplatzkarten kosten 40 Euro pro Stück. Behindertenplätze beziehungsweise eine Tribüne für Rollstuhlfahrer und Schwerbehinderte mit einem B oder H im Ausweis sind vorhanden. Sie erhalten eine Normalpreiskarte und eine Freikarte für die Begleitung. Karten sind ab sofort bei „Tourismus + Kultur“ erhältlich. Zudem sind Tickets ebenfalls ab sofort online bei Eventim.de erhältlich.