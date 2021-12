Orgelklänge und Streich-Quartett

Das Thema ist „Orgelmusik in Zeiten von Corona“ – darunter sind äußerst abwechslungsreiche Werke entstanden, die erstmalig in Telgte zu hören sein werden.

In diesen Zeiten ist Improvisation angesagt: Auf Grund der Corona-Maßnahmen muss das Neujahrskonzert 2022 in der Propsteikirche St. Clemens erneut als kirchenmusikalische Andacht stattfinden – dieses Mal unter dem Titel „Kunst in Zeiten von Corona“.

Der Allgemeine Cäcilienverband (ACV) Deutschland hatte Mitte des Jahres 2021 Kompositionsaufträge an zeitgenössische Komponisten, die besonders schwer von der Coronapandemie betroffen sind, erteilt. Das Thema war „Orgelmusik in Zeiten von Corona“ und so sind äußerst abwechslungsreiche Werke entstanden, die erstmalig in Telgte zu hören sein werden.

Begleitpublikation mit bildender Kunst und literarischem Text

Propsteikantor Michael Schmitt-Prinz hat laut einer Pressemitteilung der Veranstalter fünf Kompositionen ausgewählt, die er in der Andacht zu Gehör bringen wird. Zu den Werken ist vom ACV eine Begleitpublikation mit bildender Kunst und literarischem Text veröffentlicht worden, die an dem Abend zum Selbstkostenpreis von fünf Euro zu erwerben ist.

Außerdem spielt das Alando-Quartett, ein Streichquartett mit Musikern aus Münster, Werke von Haydn, Bach und Händel. Der Liturgie steht Propst Dr. Michael Langenfeld vor. Es gilt das Hygienekonzept der Pfarrgemeinde St. Marien Telgte, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Andacht findet an Neujahr, 1. Januar um 16 Uhr statt und dauert etwa 75 Minuten. Der Eintritt ist frei, es wird um eine Spende gebeten.