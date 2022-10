Zu einer Orgelnacht für alle Sinne wird in die Petruskirche eingeladen.

Um Spenden für die Renovierung der Orgel in der Petruskirche wird gebeten.

Zu einer Orgelnacht für alle Sinne sind alle Interessierten am Reformationstag (31. Oktober) um 19.30 Uhr in die Petruskirche eingeladen. Orgelmusik für vier Hände und vier Füße, Kurzweiliges aus bewegten Bildern und kulinarische Herbstgrüße stehen nach Angaben der Organisatoren im Mittelpunkt. An der Orgel sitzen Birgit und Ansgar Kreutz. Die Orgelnacht ist Bestandteil des Jahresprogramms der evangelischen Kirchengemeinde, um die Renovierung des Instrumentes zu unterstützen. „Wir bitten daher um eine großzügige Spende“, heißt es seitens der Gemeinde, auch wenn für die Orgelnacht selbst kein Eintritt erhoben wird.