Ort der Begegnung für alle gesellschaftlichen Gruppen

Der geplante Bau des neuen „Hauses der Musik“ hat weitere Hürden genommen. Einstimmig beschloss der Planungsausschuss in seiner jüngsten Sitzung die dafür notwendige Änderung des Flächennutzungsplanes genauso wie die Aufstellung eines Bebauungsplanes.

Schon lange zu klein ist für die Belange der Musikschule

Derzeit ist die Musikschule in dem alten Wohnhaus am Emstor neben der unter Denkmalschutz stehenden Mühle untergebracht, das schon lange zu klein ist für die Belange der Musikschule. Deshalb muss eine Vielzahl von Veranstaltungen in anderen Gebäuden abgehalten werden. Außerdem sind die Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten in dem Altbau alles andere als befriedigend. Auch ein guter Musikunterricht ist dort kaum zu machen. Deshalb hatte sich die Politik für den Neubau entschieden. Dieser soll zu einem Haus der Musik und Begegnung werden. Dort sollen neben dem Musikunterricht auch kleinere Konzerte aufgeführt werden, wodurch das Gebäude zu einem Ort der Begegnung für unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen werden soll.