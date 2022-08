Ortsunion dankt Mitgliedern

Nur von langjährigen Mitgliedern kann eine Partei leben, so der Tenor der Ehrungen bei der Jubilarfeier der CDU Telgte. Unter diesem Motto hatte die Ortsunion Jubilare aus den Jahren 2020, 2021 und 2022 ins Knickenberghaus eingeladen.

Besonderer Gast war der Landtagsabgeordnete Daniel Hagemeier. Vor der Ehrung der Mitgliedsjubilare berichtete er den Anwesenden aus dem Landtag in Düsseldorf. Nachdem der Koalitionsvertrag zwischen CDU und Grünen in nur sechs Wochen geschmiedet worden war, sei, bedingt durch die Sommerpause, die politische Arbeit im Parlament aber noch nicht wieder voll gestartet. So bleibe es spannend, wie gut die konkrete Zusammenarbeit der Politiker unterschiedlicher Couleur in der Regierung funktioniere. „Man muss sich erst noch kennenlernen“, wird Hagemeier in einer CDU-Mitteilung zitiert. Der zielorientierte pragmatische Spirit der Koalitionsverhandlungen lasse aber eine gute und konstruktive Zusammenarbeit erwarten.

Nach Fragen und lebhafter Diskussion einzelner Themenfelder erfolgte die Mitgliederehrung. Daniel Hagemeier und Anne-Katrin Schulte, Vorsitzende der Ortsunion, sprachen ihren Dank an die verdienten Parteifreundinnen und Parteifreunde aus und überreichten Urkunden, Ehrennadeln und persönliche Präsente.

17 Jubilare mit 25-jähriger Mitgliedschaft galt es zu feiern, sieben Mal wurde die Ehrennadel für die 40-jährige Mitgliedschaft vergeben, vier Mitglieder feiern bereits ihr 50-Jähriges und ein Mitglied erhielt eine Ehrung für 60 Jahre Mitgliedschaft in der CDU.

Nicht alle Jubilare konnten an diesem Treffen persönlich teilnehmen, ihnen werden die Ehrungen aber nachgereicht.