Outlaw-Kita zieht in Sparkassen-Gebäude

In der neuen Außenstelle der Outlaw Kita Feuerbachstraße im ehemaligen Sparkassen-Gebäude im Baßfeld liefen die Bauarbeiten über die vergangenen Wochen auf Hochtouren – alles wurde für den Umzug der Kita-Kinder vorbereitet. Jetzt kann es losgehen – am 1. Oktober fällt der offizielle Startschuss.

Seit Wochen verrät die Geräuschkulisse im ehemaligen Gebäude der Sparkasse, dass hier bald etwas passiert: Der Umbau läuft trotz Corona und Materialknappheit nach Plan, das Team ist komplett und steht in den Startlöchern – am 1. Oktober öffnet die Außenstelle der Outlaw Kita Feuerbachstraße in der ehemaligen Sparkasse im Baßfeld 11-13 in Telgte.

Eine Gruppe mit zehn Kindern zwischen null und zwei Jahren findet in den großzügigen Räumen mit einem geschützten Außengelände auf dem Innenhof Platz.

Verantwortliche Ansprechperson vor Ort

Da es sich um eine Außenstelle handelt, übernimmt die Leitung Dianne Spiering, Leiterin der Kita Feuerbachstraße; doch auch vor Ort wird es eine verantwortliche Ansprechperson geben.

„Ich bin froh, dass wir schnell gute Mitarbeiter finden konnten – zwei von ihnen kommen aus der Spielgruppe „Kleine Freunde“, die im Juli schließen musste, und sie sind deshalb schon bei vielen Familien in Telgte bekannt“, berichtet Simone Mannefeld, Gesamtleitung bei Outlaw in den Kreisen Warendorf und Borken. Schon Anfang September hat es laut Simone Mannefeld den ersten Schritt zur Vorbereitung gegeben: „Ab Anfang September hat das Team die Räumlichkeiten bezogen und alles für den Start vorbereitet.“ Und der Plan geht noch weiter: Neben dem „Einzug“ der Kinder und der Eingewöhnung in den ersten Wochen wird das Team mit der Gruppe die Gegend erkunden. Dabei kommen „Turtlebusse“ zum Einsatz – große Krippen-Kinderwagen, in denen bis zu sechs Kinder sitzen können.

Auch wird es einen Elternabend geben, um sich kennenzulernen, die neuen Räumlichkeiten vor dem Start zu besichtigen und den Elternrat zu wählen.

„Wir freuen uns auf die neuen Kinder und ihre Familien sowie auf eine spannende Kita-Zeit ganz zentral in Telgte“, sagt Simone Mannefeld.