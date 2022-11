Päckchen auf dem Weg nach Rumänien

Ja, is denn heut schon Weihnachten? Man hätte es fast vermuten können, als man am Mittwoch die vielen bunten Päckchen in der Aula des Maria-Sibylla-Merian-Gymnasiums sah. Doch die sind erst noch auf dem Weg zu ihrem wahren Bestimmungsort.

Zahlreiche weihnachtlich verpackte Päckchen stapelten sich am Mittwoch abholbereit in der Aula des Telgter Gymnasiums. Auch in diesem Jahr hatte der Warendorfer Verein „Aktion Kleiner Prinz” wieder aufgerufen, Kindern aus bedürftigen Familien in Rumänien eine Freude zum Weihnachtsfest zu machen.

An teilnehmenden Schulen und Kindergärten in der Region konnten Schülerinnen, Schüler und Eltern Pakete mit kleinen Geschenken abgeben, so auch am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium. Je nach Alter der beschenkten Kinder wurden Kartons mit Kleidungsstücken, Süßigkeiten oder Spielzeug bestückt. Die Schülervertretung beteiligte sich an der Aktion und nahm die Geschenke an.

Aktion Kleiner Prinz auch von steigenden Preisen betroffen

Am Mittwoch holte Marianne „Janne” Schneider aus Warendorf die Pakete ab, um sie dann zu einer Sammelstelle in der Kreisstadt zu bringen. Von dort starteten noch am gleichen Tag zwei große Lkw, um sich auf den etwa dreitägigen Weg nach Rumänien zu machen. Schneider war positiv überrascht von den mehr als 120 Paketen der Telgter Schule – fast so viele wie im vergangenen Jahr. Denn auch die „Aktion Kleiner Prinz“ sei von steigenden Preisen betroffen. Viele junge Familien würden alte Sachen in dieser Zeit eher verkaufen oder behalten.