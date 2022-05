Park-and-Ride-Anlage geparkt

Ostbevern

Soll mit Hilfe von Fördergeldern die Park-and-Ride-Anlage am Bahnhof in Brock weiter ausgebaut werden oder sollen die avisierten Mittel zurückgegeben werden, um ein neues und zielgerichteteres Projekt an dieser Stelle zu starten, damit beschäftigte sich am Dienstagabend der Rat bei seiner Sitzung.

Von A. Große Hüttmann