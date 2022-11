Parkdeckentscheidung vertagt

Auf dem Busparkplatz Planwiese werden 26 neue Pkw-Parkplätze – drei davon für Menschen mit Behinderung – geschaffen. Diese werden dort eingerichtet, wo bislang die unterhalb des Emstores gelegene Schotterfläche beparkt wird. Diese würden nun markiert, berichtet Stefan Klein-Rider, Fachbereichsleiter „Bauen und Bewirtschaften“ im Rathaus. Vorher konnten dort 15 bis 20 Fahrzeuge abgestellt werden.

Entscheidung am 26. Januar

Noch nicht gefallen ist die Entscheidung, ob und in welcher Form das Parkdeck hinter dem Rathaus erweitert wird. In der Sitzung der Planungsausschusses am Donnerstagabend lagen die oben genannten Zahlen für den Busparkplatz noch nicht vor. Diese wollten die Ausschussmitglieder aber abwarten, ehe sie Entscheidung fällten. Das soll nun in der nächsten Sitzung am 26. Januar geschehen.

Außerdem soll auf Vorschlag von Norbert Woestmeyer (CDU) geprüft werden, ob auf dem oberen Parkplatz nicht die zur Einfahrt vorhandenen Büsche verschwinden könnten, um auch an dieser Stelle weitere Stellplätze zu schaffen. Die Grünen regten an, bis dahin auch zu prüfen, ob im Parkdeckbereich nicht auch zusätzliche E-Ladesäulen installiert werden können. Drei Varianten einer Parkdeckerweiterung hatte das Büro „w+b ingenieure“ aus Münster vor Wochen vorgestellt.

Das beste Verhältnis von Kosten

Die Verwaltung hatte sich in ihrer Sitzungsvorlage für die günstigste entschieden. Dabei werden die vorhandenen Buschflächen zwischen den Parkflächen entfernt und mittels dränagefähigem Pflaster zusätzliche sechs Parkplätze geschaffen. Insgesamt 24 000 Euro würde das kosten. „Die Variante drei bietet das beste Verhältnis von Kosten zu nutzen“, schreibt die Verwaltung. „Diese Variante lässt sich zudem kurzfristig, mit geringem Aufwand und geringem Eingriff realisieren.“ Um den Haushalt nicht unnötig zu belasten, schlägt die Verwaltung daher die Umsetzung dieser Variante vor. Die erforderlichen Haushaltsmittel könnten vollständig aus Stellplatzablösungen bereitgestellt werden.

Grüne dagegen

Während sich CDU, FDP und SPD für zusätzliche Parkplätze aussprachen, kündigten die Grünen an, dagegen zu stimmen. Kontrovers sei in seiner Fraktion darüber diskutiert worden, berichtete Fritz Adriaans. Die Mehrheit habe sich dagegen entschieden, auch deshalb, „weil das Parkdeck fast nie voll ausgelastet ist.“