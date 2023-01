Passendes Wetter für einen Glühwein

Spaß, Geselligkeit und Gemeinschaft bietet das Carport-Glühen mit einem feucht fröhlichen Gang durch die Gemeinde. Rund 20 Frauen trotzten dem nasskalten und windigen Wetter und sorgten so für einen guten Einstieg in das Jahresprogramm.

„Dass wir nach drei Jahren Abstinenz durch die Corona-Pandemie endlich wieder dieser Veranstaltung nachgehen können, freut uns alle, darum lasst uns den Abend genießen“, sagte Christiane Wördemann bei der Begrüßung vor der St.-Anna-Kapelle in Vadrup von wo auch der Start erfolgte. Sie hatte zusammen mit Gudrun Nosthoff, Kathrin Burlage und Ute Zurloh dieses Treffen organisiert und die Vorbereitungen für den Rundgang getroffen. „Die Förderung des Zusammenhaltes ist wichtig, vermittelt Spaß und gute Laune“, so Martina Kappelhoff. Da die Resonanz mit rund 20 Teilnehmerinnen trotz des regnerischen und windigen Wetters passte, kam der Gang durch die Gemeinde gut an.

Zunächst ging es von der Kapelle aus entlang der Grevener Straße bis zu Peters, von wo es dann in die Straße zu Haus Langen ging. Nach kurzer Strecke wurden die Teilnehmerinnen schon von Mechthild Vondey empfangen. Auf der ersten Station der Tour gab es Glühwein, passend zur Wetterlage − verbunden mit einem kleinen Pläuschchen. Weiter ging es dann durch das Gebiet von Vadrup.

Die zweite Teilstrecke war die längste auf der rund 4,2 Kilometer langen Tour, die nach gut zweieinhalb Stunden bei Ursula Wewelkamp ihr Ziel und damit auch ihren Ausklang fand. In geselliger Runde wurde auf das neue Jahr angestoßen. Dazu gab es leckere Würstchen vom Grill. „Das war heute eine runde Sache“, lobte eine Teilnehmerin die Tour und das Organisationsteam für seine Arbeit und insbesondere auch die Gastgeberinnen, bei denen die Stopps erfolgten.

Nächste Veranstaltungen vorgestellt

Die nächsten Veranstaltungen der KFD Westbevern: Am Mittwoch (18. Januar) ist Gemeinschaftsmesse um 9 Uhr in der Kirche und anschließend lädt das Vorbereitungsteam zum Frühstück im Pfarrheim ein. Die Mitgliederversammlung der KFD ist am 2. Februar (Donnerstag) um 18.30 Uhr im Pfarrheim. Der Aschermittwoch der Frauen beginnt am 22. Februar um 14.30 Uhr in der Landvolkhochschule in Freckenhorst. Zwecks Fahrgemeinschaften sollten sich Interessierte bei Elisabeth Bäumer unter 8716 melden. Gleich zwei Mal, am 27. Februar und 6. März , jeweils von 14 bis 19 Uhr findet ein Töpferkurs in Lienen statt. Infos und Anmeldung (begrenzte Teilnehmerzahl) bei Ingrid Albers unter 88127