Neues Haus der Musik soll über Investorenmodell ermöglicht werden

Ein neues Haus der Musik soll an gleicher Stelle am Emstor entstehen. Das jedenfalls ist die Idee der Verwaltung, die am Donnerstag im Schul- und Kulturausschuss vorgestellt werden soll.

Wenn die Big Band im Haus der Musik der Musikschule probt, dann ist es dort nicht nur eng, sondern auch extrem laut. Und wenn dort Bands spielen, dann erbebt das ehemalige Wohnhaus neben der Mühle am Emstor im Takt der Musik.

Das sind nur zwei von vielen Beispielen, die für Gregor Stewing und Bürgermeister Wolfgang Pieper belegen, dass das seit 1999 genutzte Gebäude nicht wirklich als klassisches Haus der Musik geeignet ist. Hinzu kommt eine schwierige Akustik – Stewing spricht davon, dass das Haus gleichsam ein riesiger Gitarrenkorpus ist, der alles verstärkt – sowie die Tatsache, dass das Gebäude in die Jahre gekommen ist.

In der Verwaltungsvorlage für die Schulausschusssitzung werden sehr deutliche Worte benutzt. Darin heißt es, „dass die räumlichen Voraussetzungen für den Unterricht im Haus der Musik in keinster Weise mehr den Anforderungen an gute Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten und für einen guten Musikunterricht für die Schülerinnen und Schüler entspricht“.

Übrigens: Bei einer bereits vor längerer Zeit erfolgten fachlichen Begutachtung der Musikschule unter Leitung von Professor Dr. Oliver Scheytt mit seinem Unternehmen „Kulturexperten“ war das Haus der Musik in seiner jetzigen Form ebenfalls explizit als Manko benannt worden.

Wenn der Schul- und Kulturausschuss am kommenden Donnerstag (7. Oktober) ab 17 Uhr im Bürgerhaus tagt, dann wollen Fachbereichsleiterin Tanja Schnur, Musikschulleiter Gregor Stewing und Bürgermeister Wolfgang Pieper daher einen Vorschlag unterbreiten, der für die Zukunft der Musikschule ein zentraler Baustein sein soll – ein neues Haus der Musik an gleicher Stelle, das über ein Investorenmodell finanziert werden soll und das speziell auf die Anforderungen der Musikschule zugeschnitten sein soll. Außerdem soll das Gebäude – soweit es die (Rest-)Kapazitäten zulassen – als Haus der Begegnung mitgenutzt werden können.

Eine weitere Idee wird die vielen Besucher der Emsstadt freuen, denn der Neubau soll ein weiteres vieldiskutiertes Manko an dieser Stelle beseitigen. Ein öffentliches WC soll in das Gebäude integriert werden. Vor etlichen Jahren gab es das schon einmal, seinerzeit war eine solche Toilette in die Mühle am Emstor integriert. Der Wegfall wurde vor allem von Touristen immer wieder kritisiert.

Der Bürgermeister erhofft sich von der Politik am Donnerstag ein „Bekenntnis zur Musikschule“. In diesem ersten Schritt soll das unter anderem bedeuten, dass die Verwaltung beauftragt wird, für dieses Vorhaben einen Projektplan zu entwickeln und die Vorbereitungen für eine Auslobung des Investorenwettbewerbs aufnehmen kann.

Dabei sind in die Phase der Entwicklung des Raumprogramms und der funktionalen Anforderungen an die Räumlichkeiten für das neue Haus der Musik und Begegnung die Leitung sowie die Lehrerinnen und Lehrer der städtischen Musikschule sowie Nutzer und der Förderverein „Fidelio“ intensiv einzubeziehen.