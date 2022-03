Paul ist wieder auf der Ems

Mit dem Boot wurde Schwimmreifenmann Paul am Freitagnachmittag wieder zu seinem Stammplatz an der Brücke am Christoph-Bernsmeyer-Haus geschleppt.

Schwimmreifenmann Paul ist seit Freitagnachmittag wieder auf der Ems an seinem Stammplatz an der Brücke am Christoph-Bernsmeyer-Haus. Mitglieder der DLRG Telgte schleppten das Kunstwerk der Wittenerin Christel Lechner mit dem Rettungsboot von den Bootshäusern zum Bestimmungsort und verankerten Paul wieder an Ort und Stelle. Den Winter über hatte das Kunstwerk im Lager des Bauhofes verbracht und war kurz vor seinem nassen Einsatz ein wenig aufpoliert worden, um für die lange Badezeit bestens gerüstet zu sein.