PCT feiert sein 100-Jähriges

Der Paddelclub Telgte feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen.

Fest am 7. August

Der Paddelclub Telgte feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen.

Der Paddelclub Telgte wird 100 Jahre alt und will das Ganze am 7. August mit einem Jubiläumsfest feiern. An dem Sonntag wollen die Vereinsmitglieder das mit befreundeten Vereinen, offiziellen Vertretern, ehemaligen Mitgliedern und anderen, dem Verein nahe stehenden Menschen, feiern.

Das 100-Jährige wird im Rahmen eines Jazz-Frühschoppens ab 11 Uhr auf dem Bootshausgelände an der Ems gefeiert. Parallel zur Musik und zu den Gesprächen wird es ein Boule-Turnier sowie ein Spiel- und Spaßprogramm geben. „Selbstverständlich ist auch an das leibliche Wohl gedacht und Getränke, Würstchen und anderes mehr werden zu moderaten Preisen angeboten“, schreibt der erste Vorsitzende Ralf Siemer in einer Einladung zu dem Fest.