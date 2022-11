Per Leitsystem zum freien Parkplatz

Ein intelligentes Parkleitsystem führt zur Reduktion des Parksuchverkehrs und verringert damit den Lärm und den Abgasausstoß in der Stadt. Auch für Telgte können sich einige eine solche Verkehrssteuerung vorstellen. Wie so etwas aussehen könnte, wurde im Digitalisierungsausschuss vorgestellt.

Die Digitalisierung hat in unzähligen Bereichen des Lebens Einzug gehalten und ist auch für die Weiterentwicklung von Städten und Gemeinden unabdingbar. Viele Kommunen sind auf dem Weg, eine „Smart City“ zu werden. Im Fokus steht dabei eine nachhaltige, integrierte Stadtentwicklung im digitalen Zeitalter. Ein Mosaiksteinchen dabei ist ein digitales Parkleitsystem.

Zu diesem Thema war Diplom-Ingenieur Jens-Peter Seick, Leiter des Projektes Future City Solutions bei der Forschungseinrichtung Fraunhofer IOSB-INA in Lemgo, am Donnerstagabend in die Sitzung des Digitalausschusses eingeladen, der sich eingehend mit dem Thema „Digitale Systeme für Parkräume“ beschäftigt hat und nun in Telgte erste Überlegungen vorstellte, wie ein solches System dort realisiert werden könnte.

Dabei verglich er die 20.000-Einwohner-Stadt Telgte mit dem 150.000 Einwohner zählenden Paderborn, wo er mit seinem Team ein intelligentes Parkleitsystem installiert hat. Ein solches Leitsystem könne gleichzeitig auch zu einem wichtigen Element einer aktiven Verkehrssteuerung werden, berichtete Seick. Wichtig sei, dass als positive Folge ein Mehrwert für die Stadt und ihre Bürger dabei herauskomme. Eine intelligente Lösung führe zur Reduktion des Parksuchverkehrs und verringere damit den Lärm und den Abgasausstoß in der Stadt.

Seick befürwortet ein System, bei dem optische Sensoren – angebracht an Laternen – identifizieren, welche Parkplätze frei sind. Diese Lösung zieht er Bodensensoren ebenso wie Schranken mit Induktionsschleifen vor. Beide Lösungen hätten eine höhere Fehleranfälligkeit und seien unzuverlässiger.

Die Zahl der noch freien Parkplätze würde dann auf moderne digitale, an den Zufahrten zur Innenstadt installierte Displays übertragen, die in Echtzeit sicherstellen sollen, dass die angesteuerten Parkplätze auch wirklich frei sind. „Dadurch bekommen sie den Parksuchverkehr in den Griff“, versicherte Seick.

Möglich sei es auch, so der Experte, an die Informationen über auf Smartphones installierte Dashboards oder Widgets zu kommen. Auch eine Integration in bestehende Navigationssysteme sei denkbar. Einbezogen werden könnten dabei auch Angaben zu Behinderten- und Frauenparkplätzen sowie zu Ladestationen für E-Fahrzeuge.

Gefragt, wo er in Telgte mit dem Aufbau eines solchen System beginnen würde, antwortete er: „Bei den großen Parkplätzen, um die Parksuchverkehrslast von der Innenstadt zu nehmen und den Komfort dort zu erhöhen.“

Für Telgte schätzte Seick die Kosten für die Installierung eines solchen Systems auf maximal 400.000 Euro, eher darunter, da man in Telgte auch mit einer deutlich abgespeckten Version hinkommen könnte. In Paderborn sei die Hälfte aus Fördertöpfen erstattet worden. Ob es diese Förderung in den nächsten Jahren noch geben wird, ist offen.

Angesichts der Haushaltslage kann sich Kämmerer Stephan Herzig kaum vorstellen, dass sich Telgte ein so teures Leitsystem leisten kann und will. „Es scheint auch eher für Großstädte geeignet. So viele Großveranstaltungen, bei denen der Verkehr zu den Parkplätzen geführt werden müsse, habe Telgte auch nicht.