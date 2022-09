„Das zu erfassen, was ich sehe und fühle und dafür den reinsten Ausdruck zu finden“, dies ist der Leitspruch einer Ausstellung der Telgter Künstlerin Ingeborg Voigt-Feuring in Salzkotten. Im ehemaligen Tudorfer Bahnhof, den Werner Schlegel zu einem Atelier und Ausstellungsraum umgebaut hat, zeigt die Telgterin 37 Bilder und Zeichnungen, die einen Überblick über ihr umfangreiches Schaffen im Bereich der Landschaftsmalerei geben.

Ihren Malstil bezeichnet die Telgterin als abstrakten Expressionismus. Und in der Ausstellungsbeschreibung heißt es dazu: „Ingeborg Voigt-Feurings Malerei bleibt abstrakt und zeigt uns intuitive Einblicke, die persönliche Empfindungen zum Thema Landschaft sichtbar machen.“

In dem Buch „Deutsche Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts: Malerei, Bildhauerei, Tapisserie“ von Ulrike Evers wird sie zitiert mit den Worten: „Ich mache Gedachtes, Vorgestelltes, Gefühltes und Erinnertes sichtbar.“ Ingeborg Voigt-Feuring füllt den Bildraum nicht vollständig, sondern deutet oft nur an, lässt weg. Sie verwendet Zeichen und Chiffren, spricht selbst von „Landschaftskürzeln“. Sie malt mit breitem Pinsel, den sie mal aufsetzt, mal dreht. Schwarz gehört zu den Lieblingsfarben der Autodidaktin.

Der Kontakt zu Werner Schlegel kam über den Kunstverein Gütersloh zustande, wo die Telgterin vor Jahren eine umfassende Ausstellung, zu der es auch einen Katalog gab, hatte. Daraufhin sprach Werner Schlegel Ingeborg Voigt-Feuring an.

Die Schau ist ab sofort zu sehen. Interessierte können sich auch unter www.stationkunst.de einen ersten Überblick über die dort gezeigten Werke verschaffen.

Am 2. Oktober (Sonntag) ist Ingeborg Voigt-Feuring von 11 bis 18 Uhr in der Galerie (Antoniusstraße 4 in Salzkotten) anwesend und steht Interessierten bei Bedarf zu weiteren Fragen rund um ihre Werke zur Verfügung. Zudem gibt es am 30. September und 1. Oktober jeweils von 15 bis 19 Uhr weitere feste Öffnungszeiten.

Auch die nächste Ausstellung der Telgterin ist bereits geplant. Ab Mitte Oktober wird sie in Kloster Grafenhorst weitere Werke zeigen.