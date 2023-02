Petrus muss ein Telgter sein

Der zweite Karnevalsumzug in Telgte begeisterte wieder zahlreiche Narren. 38 Zugnummern mit rund 600 Aktiven gab es. Zudem standen zwischen 4000 und 5000 Besucher an der Strecke.

Petrus muss Mitglied der KG Schwarz-Gold sein. Denn auch wenn es um 14.11 Uhr noch stark regnete, als sich der Karnevalszug in Bewegung setzte, flauten die Schauer langsam ab. Nahezu trocken ging das Großereignis über die Bühne.

38 Zugnummern, 21 Wagen und 13 Fußgruppen sowie vier Musikkapellen mit rund 600 Beteiligten zogen durch die Altstadt. Nach ersten Schätzungen der Organisatoren waren 4000 bis 5000 Jecken unterwegs und jubelten den Akteuren zu. Das Motto des rund einen Kilometer langen närrischen Lindwurms war: „Allen wohl, niemand weh, Corona ade“.

Als der erste Wagen anrollte, war für Zugchef Andreas Diller ein Großteil der Arbeit getan. Zuvor hatte er am Schulzentrum per Funk, Handy und oft per Handzeichen dafür gesorgt, dass die einzelnen Gruppen und Wagen ihren Platz einnahmen. Stress pur für den Vorsitzenden des neu gegründeten Bürgerausschusses Telgter Straßenkarneval und seine Helfer. Franz Winkels sagte währenddessen mit einem breiten Lächeln: „Ich war noch eben in der Kapelle und habe drei Kerzen angezündet, damit das Wetter besser wird.“ Die scheinen geholfen zu haben. Die Zuschauer waren wieder begeistert.

Kerzen in der Kapelle entzündet

Maria Haupt aus Münster war eigens nach Telgte gekommen, da sie von dem kleinen aber feinen Karnevalszug gehört hatte. „Kuschelig ist es hier“, befand die 53-Jährige, die in der Nähe der Volksbank stand. Doch nicht nur den Zuschauern gefiel es, sondern auch den Akteuren. Prinz Udo II. sprach nach der Fahrt im Prinzenwagen von einem überwältigenden Erlebnis. Und Paul Möllers, Prinz des Jahres 1987 und auf dem Wagen der Prinzengarde, gab zu, dass ihm angesichts der vielen begeisterten Zuschauer ein „Schauer über den Rücken gelaufen“ sei. „Ich glaube, wir haben wieder das Herz der Menschen hier erreicht“, sagte er.

Ein kleines Problem waren angesichts von Pollern, Straßenlaternen und engen Kurvenradien die verschiedenen Engpässe, die das ganze Können vieler Treckerfahrer verlangten. Mit den ausladenden Wagen und riesigen Schleppern war oft nicht mehr viel Platz zwischen den Häusern und in den Kurven. Doch überall waren ehrenamtliche Helfer, die aufpassten und sich um die Sicherheit aller Beteiligten kümmerten.

Viele Telgter Gruppen und Gruppierungen beteiligten sich am Umzug und machten das Ganze wieder zu einem Event von Telgtern für Telgter. Von Kindergärten über Schulen bis zu Vereinen, Verbänden und Nachbarschaften war vieles vertreten. Dabei wurden auf den Wagen auch lokale Themen angesprochen. „Wir holen die WM nach Telgte“ versprachen beispielsweise die „Kleinen Helden“ der SG Telgte. Und was an Vechtrup besonders ist, das wussten alle Zuschauer spätestens als der Wagen der Raestruper Jungs an ihnen vorbeikam. „Das Schönste an Vechtrup ist die Aussicht auf Raestrup“ stand dort in großen Lettern. Und die „Geistreichen“ erinnerten mit ihrem Bollerwagen an das Kneipensterben in Telgte.

Party nach dem Umzug

Nach knapp zwei Stunden war der Umzug vorbei, doch an vielen Stellen ging die Party weiter, unter anderem im Bürgerhaus. Für Andreas Diller und seine Helfer endlich Zeit zum Verschnaufen.