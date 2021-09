Pianist für Frieden und Freiheit

Aeham Ahmad gastiert mit einem Konzert unter dem Titel „Connecting Cultures“ am 4. Oktober im Bürgerhaus.

Aeham Ahmad am 4. Oktober im Bürgerhaus

Nach der coronabedingten Verschiebung seines Klavierkonzertes kommt er nun endlich ins Bürgerhaus: Am 4. Oktober ist Aeham Ahmad mit seinem Piano-Programm „Connecting Cul-tures“ zu Gast in Telgte. Er wird Jazz, Klassik und Musik aus dem Nahen Osten miteinander mischen, außerdem liest er aus seinem neuen Buch. Darin geht es um den Kriegsalltag in Syrien und Damaskus.

Bekannt wurde Ahmad durch ein Bild: Das Foto, auf dem er inmitten einer Trümmerwüste am Klavier sitzt. Aeham Ahmad spielte Klavier, als sein Stadtteil zu Beginn des syrischen Bürgerkriegs von Truppen umkämpft war. Aeham Ahmad hat trotzdem sein Klavier auf die Straße gestellt und Musik gemacht. Kinder kamen und stellten sich zu ihm. Er hat mit ihnen Lieder gesungen.

2015 entschloss er sich zur Flucht. Er kam auf der Balkanroute nach Deutschland und lebt inzwischen als anerkannter Flüchtling mit seiner Familie in Warburg. Seine Mission ist es, etwas für Frieden, Freiheit und Hoffnung zu bewirken.

In Telgte planten der Verein Zib, der Telgter Arbeitskreis Israel-Palästina und das Sozialprojekt Sahber das Benefizkonzert mit dem besonderem Rahmenprogramm. Der Eintritt beträgt 18 Euro. Karten sind bei Tourismus + Kultur, 69 01 00, erhältlich.