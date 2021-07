Plakataktion soll Anliegen transparent machen

Die Mitglieder der Initiative „Zukunft Westbevern jetzt“ haben jetzt als weitere Maßnahme, um auf die Verkehrssituation aufmerksam zu machen, eine Plakataktion gestartet. Seit dem Wochenende sind an allen Einfallsstraßen zum Dorf großflächige Transparente aufgehängt worden. „Dies sollen den Leuten bewusst machen, dass wir die (Lkw-)Verkehrssituation in der Form für unser Dorf für nicht tragbar halten“, heißt es in einer Stellungnahme der Initiative. Wie bereits berichtet, haben die Verantwortlichen der Initiative auch eine eigene Zählung durchgeführt, die zu anderen Zahlen kommt als Straßen NRW.